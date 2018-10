Foto: Erik Nylander/TT

Efter sitt senaste album beslutade sig Peter Bjorn and John för att omfamna mörkret, och satte sig sedan ensamma på var sin kammare för att skriva. En kom tillbaka med låtar om samhällsfrågor, en riktade in sig på relationer och en på det existentiella – resultatet blev flera nyanser av “Darker days”.

Att det är ännu en Peter Bjorn and John-platta är tydligt, även om de den här gången har tagit in en mix av andra influenser. “Darker days” går lite ifrån hitmakeriet på den senaste “Breakin’ point”, vilket nödvändigtvis inte behöver vara någonting dåligt. Samtidigt finns det fortfarande kvar spår som går i den riktningen, bland annat i “Gut feeling” och Every other night”.

“Darker days” håller en jämn nivå och blir ännu ett intressant inlägg i Peter Bjorn and Johns nästan 20 år långa musikaliska resa.