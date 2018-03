Intrikata riff, starka melodier

Foto: Pressbild

John Reis – även känd som Speedo, Slasher och The Swami – är en av den amerikanska alternativrockens allra coolaste personer med allt från Rocket from the Crypt till Drive Like Jehu på meritlistan.

Hot Snakes, som han har tillsammans med nästan lika coole vapendragaren Rick Froberg, fick kanske aldrig riktigt samma pionjärstatus som ovanstående band. Ändå var det många, inklusive undertecknad, som blev glada när posthardcorebandet 2011 återförenades efter att ha splittrats 2005.

Ännu gladare blir man nu när Hot Snakes släpper sitt första album på 14 och det visar sig låta så här bra. "Jericho sirens" är full av rivig stökrock, intrikata gitarriff och starka melodier. Det låter så vitalt att man aldrig skulle kunna gissa att Reis och Froberg numera är runt 50 år gamla.