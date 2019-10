Jenny Wilson och Robyn kan vinna musikpris

Fakta

Årets kompositör: Robyn, Smith & Thell, Ilya Salmanzadeh, Daniel Norgren

Årets textförfattare: Molly Sandén, Jenny Wilson, Markus Krunegård, Seinabo Sey

Årets internationella framgång: Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Tim ”Avicii” Bergling, Mabel McVey, Robyn

Årets genombrott: Molly Sandén, Estraden, Einár, Mabel McVey

Årets konstmusikpris liten ensemble: Ylva Skog – "Dalen", Catharina Backman – "Event horizon", Staffan Storm – "Nachtseele", Johannes Pollak – "Fear no more the heat of the sun"

Årets konstmusikpris stor ensemble: Tommie Haglund – "Symfoni", Katarina Leyman – "Undulating blue", Tobias Broström – "Nigredo – Dark night of the soul", Albert Schnelzer – "Piano concerto – This is your kingdom"

Årets låt: Robyn, Klas Åhlund, Joseph Mount – "Missing U" (Robyn) Ilya Salmanzadeh, Max Martin, Savan Kotecha, Ariana Grande, Kandi L Burruss, Kevin Briggs – "Break up with your girlfriend, I'm bored" (Ariana Grande), Mabel McVey, Camille Purcell, Steve Mac – "Don't call me up" (Mabel), Shellback, Max Martin, Fred Gibson, Ed Sheeran, Justin Bieber, Jason Boyd – "I don't care" (Ed Sheeran & Justin Bieber).