Jöbacks egen story

Foto: Pressbild

Inte sedan 2007 har Peter Jöback släppt ett album med nyskrivna låtar, men så här elva år senare kan man konstatera att det kanske var ett bra val att hålla oss på halster. Resultatet är nämligen både hjärtskärande, dansant och förstås inte till så liten del musikaldoftande.

Det inleds med singeln "Shape of you", som genast för tankarna till Amy Winehouses "Back to black" med soulkörer och snarlikt arrangemang. Det märks att Peter Jöback träffat sina musor i vokalgruppen Resound från Atlanta, som är trion vars röster ledsagar sångaren genom albumet.

För någon som oftast sjungit andras låtar är det förmodligen förlösande att få berätta sina egna historier. Till sin hjälp har Jöback haft prisbelönta låtskrivaren Kathryn Williams, som tidigare samarbetat med Ed Harcourt och David Gray.

Även Peter Jöbacks förkärlek till discogenren märks, inte minst på "Rushing into love", och främst på "Dancing", som lika gärna skulle ha kunnat spelas på ett dansgolv 1977. "Call me by your name" kommer näst sist på skivan och texten är becksvart. Ackompanjerad av ett ensamt piano sjunger Jöback om hur han aldrig kommer att älska igen. Sista låten, "Believer", handlar om det svåra i att radera en förlorad kärlek ur sitt liv och låter som en poppig schlager – förmodligen kommer låten att spelas flitigt på P4-stationer runtom i landet.