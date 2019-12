Kalle Anka får konkurrens av Musse Pigg

Foto: Buena Vista

Kalle Anka, Rickard Olsson och Agneta Sjödin – julens tv-tablå bjuder på många folkkära ansikten som vi förknippar med julen. Men i år sprider också Musse Pigg, Lars Lerin, Marianne Mörck och många fler julstämning i rutan.

Här är höjdpunkterna.

Lars Lerin, Junior och lärlingarna bjuder dagen för dopparedagen in till julfest i SVT, allt medan Rickard Olsson med gäster ordnar uppesittarkväll i TV4. På själva julafton är det årets julvärd Marianne Mörck som i direktsänd statlig television blir den trygga hamnen. Kalle Anka och hans vänner firar som vanligt jul i SVT, men får i år konkurrens av Musse Pigg och hans vänner som firar jul på Viaplay.

SVT bjuder inte på någon egen påkostad dramaproduktion i stil med förra julens "Systrar 1968", men kompenserar med att visa den hyllade tv-serien baserad på Elena Ferrantes lika hyllade romaner om vännerna Lila och Elena.

På dokumentärfronten kan SVT stoltsera med ett stort stycke svensk kultur- och nöjeshistoria, då en matigare version av Jane Magnussons dokumentärfilm "Hasse & Tage" sänds i tre delar under mellandagarna.

Komikerduon med vänner bjöd förresten på uppesittarkväll julen 1965, en glöggfryntlig afton som går att återuppleva på Öppet arkiv.

För den som är mer intresserad av spionhistoria sänder SVT "Kvinnornas hemliga krig", där Jan Guillou är vår ciceron. Guillou är även aktuell på TV4 och Cmore, där hans romanhjälte Carl Hamilton får nytt liv.

Föredrar man idrottshjältar finns färska dokumentärer om Peter "Foppa" Forsberg och bollkungen J-O Waldner på Dplay.

Som vanligt blir det också en mängd traditionsenliga julfilmer. Förutom "Fanny och Alexander" kan tittarna bänka sig framför "Love actually", "The holiday", "Tomten är far till alla barnen" och många fler helgjutna julrullar.

