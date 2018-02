Katastroffilmen som blev en kultrulle

Foto: Justina Mintz

”The room” räknas som en av de sämsta filmer som någonsin gjorts. Trots – eller kanske tack vare – detta har den fått kultrykte och visas varje vecka på midnattsvisningar runtom i världen. Nu kommer ”The disaster artist” – filmen om filmen.

– ”The room” skiljer sig från alla andra dåliga filmer. Dem ser man aldrig om, den här har nu levt ett eget liv i snart 15 år, säger James Franco, mannen bakom ”The disaster artist”.

”The room” kom 2003, skriven och regisserad av Tommy Wiseau som också spelade huvudrollen i triangeldramat som kostade sex miljoner dollar och som totalsågades av kritikerna. Wiseau betalade själv för att hålla filmen kvar på biograferna i ett par veckor. Men den blev snabbt ett kultfenomen där publiken vid visningarna levde med i replikerna och kommenterade filmen. 2013 kom boken "The disaster artist” och det är den som Franco har haft som grund till sin film, med sig själv som Wiseau och brodern Dave Franco som Wiseaus bäste vän Greg.

– Första gången jag såg ”The room” gjorde jag det ensam, men det är inte så man ska se den. Sedan läste jag boken och förstod mer av vad Tommy ville med sin film. Han gjorde den oerhört seriöst och på fullt allvar, men han har nu skrivit om historien och hävdar att det hela tiden var meningen att det skulle vara en komedi.

– Han hade ju betalat den med sina egna pengar, det måste ha tagit honom hårt att publiken skrattade, så nu har han på affischerna lagt till ”en underhållande svart komedi”.

Foto: Vianney Le Caer

Men vad tyckte Tommy Wiseau om "The disaster artist" – där hans komplexa personlighet exponeras på vita duken?

– Han såg den på en fullsatt festivalvisning och sa efteråt ”jag tycker om den till 99,9 procent”. Jag frågade vad han inte gillade, han sa att han tyckte att ljussättningen var dålig ibland. Då såg jag att han hade haft solglasögon på sig hela tiden.

Wiseau äger rättigheterna till ”The room” och Franco tror att filmens kultstatus och alla visningar har gjort att den nu faktiskt har gått med plus.

– Sett rent objektivt är det en fruktansvärt dålig film. Samtidigt tror jag inte att man om 15 år kommer att visa en bra film som "Dunkirk” på midnattsvisningar. Och det är inga grymma skratt på dessa visningar. Det finns en sorts gullig arrogans hos Tommy, som låter publiken skratta, och han är en del av skämtet.

På sätt och vis har Tommy Wiseau lyckats med sina ambitioner, menar James Franco.

– Han ville slå igenom i Hollywood, på sitt sätt har han gjort det. Han har alltid varit en väldigt ensam person, nu har han blivit en del av en rörelse där människor blir glada över att träffa honom.

James Franco har fått mycket beröm för ”The disaster artist”, både för regin och för huvudrollen. Men efter det att TT träffade honom, har han i samband med metoo-kampanjen beskyllts för sexuella trakasserier. Kritiken mot Franco ökade i styrka efter att han belönades med en Golden Globe för sin insats i filmen.

Flera kvinnor har vittnat om att James Franco tvingat dem till sexuella handlingar och pressat dem att vara nakna framför kameran. När skådespelaren ställdes till svars i "The late show with Stephen Colbert" nekade han till anklagelserna.

Hur de påstådda övergreppen kommer att påverka Franco framgent återstår att se. Efter Golden Globe-galan prisades han även på Critics' Choice Awards, men valde att inte närvara. Tidningen The New York Times ställde också in ett planerat panelsamtal om "The disaster artist".