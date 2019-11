Foto: Eduardo Verdugo

I somras spelade Kiss (för sista gången?) på Sweden Rock i Norje. Nu är det klart att de amerikanska rockveteranernas ”End of the Road World Tour” bokar in två nya Sverigedatum 2020: Scandinavium i Göteborg 23 juni och Tele2 Arena i Stockholm 25 juni.

Live Nation skriver i ett pressmeddelande: ”End Of The Road World Tour kommer officiellt att avslutas den 21 juli 2021 någonstans i New York som ännu inte avslöjats.”

Biljetter till Sverigespelningarna släpps på tisdag, 26 november.