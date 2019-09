Lågmält om våldets orsak och verkan

Foto: Pressbild

Hon hade släppt sex album och turnerat nästan oavbrutet mellan skivsläppen. Till slut kände den amerikanska sångerskan Chelsea Wolfe att hon måste ta en paus för att hitta tillbaka till sig själv och ägna sig helhjärtat åt låtskrivandet igen.

Resultatet blev "Birth of violence", en betydligt mer nedtonad skiva än tidigare. Borta är den "mur av ljud" som har backat upp hennes goth-röst, här har hon med hjälp av samarbetspartnern Ben Chisholm bytt ut den mot en akustisk ljudbild. Även naturen utanför hennes hem i norra Kalifornien har tillåtits smita in i produktionen, ett oväder, eller en fågel som bryter av mot eller smälter in i låtarna.

Men det betyder inte att "Birth of violence" är lättsammare än Wolfes tidigare alster. Tvärtom. Här skildrar hon våldets mekanismer ur ett kvinnligt perspektiv – från det personliga, till det globala. Det är tungt, dystert och bitvis mycket vackert. Kort sagt, precis som en Chelsea Wolfe-skiva brukar låta – fast oväntat lågmält.