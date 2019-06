Levererar habil rock

Foto: Bill Waugh

Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence och Patrick Keeler är tillbaka med sitt gemensamma projekt The Raconteurs, som har legat i vila sedan 2010. Några drastiska förändringar i ljudbilden sedan sist det begav sig bjuder inte “Help us stranger” på. Rak, habil rock är vad herrarna i The Raconteurs kan bäst och det är också vad de levererar.

Med det sagt är det en rolig platta att lyssna på. Bandet har hämtat inspiration från i stor sett hela rockhistorien, 1970 och framåt i varje fall. Här finns Lennon-liknande historier som “Now that you’re gone” och den rena rockoperan “Shine the light on me”. Ofta låtar det också rätt mycket som The White Stripes, av förklarliga skäl.

Texterna kommer troligen inte att vara aktuella för höstens Nobelpris i litteratur (trots dubbla chanser), men vad gör det. “Somedays I just feel like crying / Somedays I don’t feel like trying”, sjunger Benson och White på låten “Somedays”. Habilt hantverk som sagt och kul att The Raconteurs är tillbaka.