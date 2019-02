Ludwig Göransson vann en Oscar

Fakta

Bästa icke engelskspråkiga film:

1983 "Fanny och Alexander" av Ingmar Bergman

1961 "Såsom i en spegel" av Ingmar Bergman

1960 "Jungfrukällan" av Ingmar Bergman

(Dessutom vann "Pelle Erövraren" av Bille August priset 1988. Men den svensk-danska produktionen brukar klassas som en dansk film.)

Bästa dokumentär:

2013 "Searching for Sugar man" av Malik Bendjelloul

Bästa kortfilm:

1948 "Människor i stad" av Arne Sucksdorff

Bästa foto:

1983 Sven Nykvist för "Fanny och Alexander"

1972 Sven Nykvist för "Viskningar och rop"

2017: Linus Sandgren för "La la land"

Bästa kvinnliga huvudroll:

1956 Ingrid Bergman för "Anastasia"

1944 Ingrid Bergman för "Gasljus"

Bästa kvinnliga biroll:

2016 Alicia Vikander för "The Danish girl"

1974 Ingrid Bermgan för "Mordet på Orientexpressen"

Bästa ljud:

2013 Per Hallberg för "Skyfall" och Paul N J Ottosson för "Zero dark thirty" (den sistnämnde för best achievement in sound editing)

2009 Paul N J Ottosson för "The hurt locker" (för både best achievement in sound editing och best achievement in sound mixing, det sistnämnda delat med Ray Beckett)

2007 Per Hallberg för "The Bourne ultimatum" (för best achievement in sound editing, delat med Karen M Baker)

Bästa ljudeffekter:

1995 Per Hallberg för "Braveheart" (för best achievement in sound effect editing, delat med Lon Bender)

Bästa scenografi:

1983 Anna Asp för "Fanny och Alexander"

Bästa kostym:

1983 Marika Vos för "Fanny och Alexander"

1975 Ulla-Britt Söderlund för "Barry Lyndon"

Bästa musik:

2019 Ludwig Göransson för "Black Panther"

Hedersutmärkelser:

2015 Magnus Wrenninge, Technical achievement award

2001 Rune Ericson, Award of commendation

1954 Greta Garbo, Life time achievement

Källa: Svenska filminstitutet