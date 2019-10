Mando Diao ute ur identitetskrisen

Foto: Pontus Lundahl/TT

Lite Stones. Lite AC/DC. Och en sammantaget stabil leverans från Mando Diao.

Om Mando Diao gick aningen vilse med förra albumet "Good times", det första utan Gustaf Norén (rockstjärnan som blev lärare), visar man med "Bang" att man tagit sig ur identitetskrisen. Att livet går vidare och musiken med den.

Tiospåriga "Bang" håller jämngod kvalitet rakt igenom, och den här gången har Mando Diao gjort en renodlad rockplatta, med fokus på trummor, bas, gitarr, och inte minst Björn Dixgårds röst – kanske Sveriges bästa i genren.

Bandet hämtar inspiration från lite här och där. "Get free" osar filmiskt 80-tal, "I was blind" känns AC/DC och Rolling Stones medan "Dont tell me" har en touch av funk.

Men även om albumet har kvalitet saknas de där låtarna som hade kunnat lyfta hela plattan. Trots att exempelvis "Bang your head" har en catchy refräng uteblir hitlåtarna.

Med "Bang" visar Mando Diao att man fortfarande kan göra riktigt stabil musik, men frågan är hur länge lyssnarna hänger kvar.