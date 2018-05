Massflykt från von Triers mördardrama

Foto: Vianney Le Caer

Lars von Trier orsakar nytt rabalder i Cannes. Under premiären av hans nya seriemördardrama "The house that Jack built" i går kväll hördes obekväma stön och arga utrop och över 100 personer lämnade salongen, rapporterar Variety.

Det är avskyvärt, muttrade en kvinna medan hon avlägsnade sig, enligt tidningen.

Handlingen i filmen kretsar kring en seriemördare, spelad av Matt Dillon, och den sägs vara extremt våldsam. De starkaste reaktionerna framkallades av en scen där Dillons rollfigur skjuter ihjäl två små barn med ett jaktgevär, enligt Variety.

"The house that Jack built" är Lars von Triers återkomst till festivalen efter att ha varit portad i flera år.

Dansken förklarades "icke önskvärd" 2011 av festivalledningen sedan han under en presskonferens skämtsamt svarat att han hyste sympati för Adolf Hitler.