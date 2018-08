Megakör intar Globen

Foto: Hanna Franzén/TT

När We Are Voice intar Globen i slutet av mars nästa år är det ingen vanlig publik som fyller arenans platser – utan en rekordstor kör.

– Det är ett fantastiskt sätt att få presentera en av Sveriges största folkrörelser, säger Martin Rolinski, vd för We Are Voice.

Under We Are Voice får publiken först öva ihop – och sedan ta ton tillsammans med varandra och en rad gästande artister.

– Men upplevelsen börjar inte på arenan, utan flera månader tidigare när folk kan träna och prata med varandra och förbereda sig genom en app. Det är en inkluderande upplevelse, säger Martin Rolinski, tidigare sångare i BWO.

Han har, tillsammans med Simon Ljungman och Fredrik Berglund, drömt om ett evenemang liknande We Are Voice i många år, men först nu har man hittat en teknisk möjlighet att ge folk chans att repa inför konserten. I den tillhörande appen kan man öva, kommunicera och föreslå gästartister.

Nu står det klart att årets mest önskade artist, Sarah Dawn Finer, kommer att medverka.

– Vi är jätteglada att ha med henne. Jag tror att folk vill sjunga med människor som har en röst och en rot i stämsången och det har Sarah minst sagt, säger Rolinski.

– Vi kommer att ha fler gästartister än förra året, men vi håller på de andra ett litet tag till.

We Are Voice arrangeras den 30 mars.