Mer att ge, trots allt

Ett kort tag, ungefär mellan 2003 och 2005, var Death Cab for Cutie ett av världens bästa indierockband. Sådant innebär förstås höga förväntningar, men på sina tre senaste album har Bellinghambandet inte ens varit i närheten av att uppfylla dem.

Inför släppet av "Thank you for today", Death Cab for Cuties nionde studioalbum, var det nog inte många som hoppades på underverk – särskilt då singlarna "Gold rush" och "I dreamt we spoke again" var osedvanligt svaga.

Men faktum är att bandet lyckas överraska på ett positivt sätt. Här finns flera riktigt starka spår som "Northern lights", "Summer years" och inte minst "When we drive". Vi kommer aldrig att få någon ny "Plans" eller "Transatlanticism" men det är uppenbart att Death Cab for Cutie fortfarande har mer att ge.