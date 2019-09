Mer ödmjuk Liam Gallagher på nya plattan

Foto: Grant Pollard

Liam Gallagher släppte nyligen sitt andra soloalbum och tog den här gången hjälp av två stjärnproducenter. Anledningen? Sångaren känner sina egna styrkor och svagheter. ”Jag är ingen låtskrivare. Jag är sångare”, säger han.

Den före detta Oasis-frontmannen Liam Gallagher låter pigg och glad när han via en sprakig telefon berättar om sitt senaste album "Why me? Why not.". Till solodebuten “As you were” från 2017 skrev han alla låtar själv, men den här gången är samtliga spår samarbeten med producenterna Greg Kurstin och Andrew Wyatt.

– Låtarna som jag skrev till “As you were” var inte tillräckligt bra för att göra ett andra album. Vi behövde skriva mer gemensamt och det låter mycket bättre, vilket jag är väldigt nöjd med, säger han.

TT: Det var ödmjukt sagt.

– Ja men det är vettigt för fan. När man spelar in en skiva vill man att den spelas på radio, man vill att den blir så bra som möjligt.

Låtarna till albumet skrevs av Gallagher, Kurstin och Wyatt under några intensiva veckor i Los Angeles och gjordes klart i Storbritannien. När man har folks uppmärksamhet gäller det att agera, är Liam Gallaghers filosofi. Dessutom tycker han om att vara rockstjärna.

– Jag älskar mitt jobb, om man kan kalla det för det. Jag älskar att spela in musik, åka på turné och göra intervjuer.

Albumets titel kommer från två teckningar av John Lennon som Gallagher har haft i sin ägo länge. Den första, "Why me?", köpte han på en utställning i München där han hamnade av en slump. När han två år senare var i New York och träffade Yoko Ono berättade han om tavlan varpå Ono upplyste honom att det fanns en till som han kunde få.

– Lång historia kort, hon skickade den till mig och jag öppnade den och det stod "why not?" Så jag har ett par och det var typ tio år sedan. Och orden hoppade bara upp i huvudet när jag satt och försökte komma på titeln, säger han.

Intresset för John Lennon, som är något av en husgud för Gallagher, kom via den brittiska rockgruppen Stone Roses som han beskriver som sin första stora besatthet. Via det bandet upptäckte han Led Zeppelin och genom dem Rolling Stones.

– När jag kom fram till The Beatles så var det kört, min andra stora besatthet blev John Lennon och jag är fortfarande besatt. Men på ett bra sätt om du förstår vad jag menar.

Foto: Grant Pollard

Låten "Now that I’ve found you" från den nya plattan är dedikerad till Gallaghers 21-åriga dotter Molly Moorish, som han fram till för ungefär ett år sedan aldrig hade träffat. Molly växte upp med sin mamma Lisa Moorish.

TT: Hur kom det sig att ni inte träffades på 20 år?

– Jag vet inte. Jag har ingen bra förklaring. Det är sorgligt och för jävligt att vi inte sågs. Det är hemskt och jag skäms över att jag inte gjorde något åt det. Men sådant händer och jag tror att vi måste dra ett streck över det och gå framåt och göra det bästa av situationen.

Förhållandet till dottern är ett av ämnena som avhandlas i dokumentären "As it was" som hade premiär i juni. Liam Gallagher berättar att han inte var jättesugen på att göra filmen.

– Jag hade just gjort klart “Oasis: Supersonic” om Oasis så det sista jag ville göra var en film till, men någon tyckte att det var en storartad idé. Vi gjorde den, en dokumentär om min comeback eller vad fan du vill kalla den.

Liam Gallagher bedyrar att allt i filmen är sant och på riktigt. Sedan kan han inte låta bli att ge en känga åt brorsan Noel. De båda bröderna har en pågående fejd som länge har stått i vägen för en återförening av Oasis, till fansens stora förtret.

– Om du vill se lögner och fantasier och påhittade grejer, gå då och se Noels jävla dokumentär som han kommer att ge ut om några år, säger han.

Pikar mot Noel, och svar på pikar från Noel, är något som Liam Gallagher gärna ägnar sig åt på Twitter. Under sommaren passade han även på att söka jobb som premiärminister för att lösa brexit-konflikten en gång för alla.

"Skicka mig nycklarna till nummer tio så styr jag upp den här skiten. Varför jag? Varför inte", skrev sångaren på Twitter.

Men när han får frågan så här i efterhand är han inte lika sugen på tjänsten.

– Nej för fan. Jag ser alldeles för bra ut för att vara politiker. Jag får vänta tills min skönhet falnar, för just nu är jag snygg som fan!

"Why me? Why not." släpptes den 20 september. (TT)