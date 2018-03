Musikalpärlor i Kulturkvarteret

Foto: Peter Åklundh

Den turnerande musikalkonserten ”Från Broadway till Duvemåla” gör ett extravarv under hösten, och då finns Kristianstad på spelplanen. Konserten innehåller kända melodier ur musikaler som ”Phantom of the Opera”, ”Jesus Christ Superstar, ”Wicked”, ”Dracula”, ”Jekyll & Hyde” och”West Side Story”, och bland de medverkande finns de etablerade musikalstjärnorna Malena Tuvung och Niklas Asknergård (tidigare Andersson). Gästartist vid konserterna i Kristianstad – två föreställningar den 29 september – blir Emil Sigfridsson.