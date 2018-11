Nästa års Melodifestivalartister presenteras

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nu är det bekräftat. Arja Saijonmaa är klar för Melodifestivalen nästa år. Där ställs hon mot flera tunga veteraner och tidigare vinnare samt hyllade debutanter.

Konkurrensen lär bli tuff. Det står klart sedan SVT avslöjat 2019 års deltagare.

Arja Saijonmaa deltog senast 1987 med "Högt över havet", som kom tvåa. Hon deltar i den första deltävlingen i Göteborg.

En annan tung comeback står 86-årige Jan Malmsjö för. Efter 50 år är han tillbaka i tävlingen. Senast hamnade han på en andraplats i Melodifestivalen 1969 med låten "Hej clown". I Malmö Arena ställs han mot 15-åriga debutanten Malou Prytz. Lika ung är Bishara Morad, som blivit en snackis i sociala medier tack vare sin starka sångröst.

Tre tidigare vinnare gör comeback – Anna Bergendahl, Martin Stenmarck och Arvingarna.

Bergendahl tog hem Melodifestivalen 2010 med låten "This is my life". I Eurovision Song Contest slutade hon på en elfteplats i semifinalen, vilket resulterade i att Sverige för första gången inte kvalade in till den stora finalen.

Stenmarck vann Melodifestivalen 2005 med "Las Vegas" och Arvingarna vann med klassikern "Eloise" 1993.

Även Ann-Louise Hanson medverkar – för fjortonde gången. En annan veteran i sammanhanget är Andreas Johnson, som deltar för sjunde gången.

Bland andra klara artister finns Jon Henrik Fjällgren, med både en andra- och tredjeplats på meritlistan. Nano, som kom på andra plats förra året med sin superhit "Hold on", deltar också.

Melodifestivalen 2019 led av artisterna Eric Saade och Sarah Dawn Finer samt komikerna Marika Carlsson och Kodjo Akolor. Den första deltävlingen hålls i Göteborg den 2 februari.