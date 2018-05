Foto: Charles Sykes

Grattis, alla Nicki Minaj-fans – den 15 juni kommer hennes nya album, som får titeln "The queen". Rapstjärnan avslöjade själv nyheten på röda mattan på väg in på årets stora mode gala Met i New York, skriver Rolling Stone.

Minaj släppte sitt debutalbum "Pink Friday" 2010. Nya skivan följer upp 2014 års "The pinkprint".