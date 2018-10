"Nu är det slut på uppbrottslåtar"

Fakta

Kristian Matsson föddes i Leksand 1983, i dag bosatt i New York.

Matsson inledde sin solokarriär 2006, efter att tidigare ha varit med i indiebandet Montezumas.

Han har släppt albumen "Shallow grave" (2008), "The wild hunt" (2010), "There's no leaving now" (2012) och "Dark bird is home" (2015).

Tidigare i år gav han ut ep:n "When the bird sees the solid ground".

Åker på USA-turné efter spelningar i Sverige och Norge.