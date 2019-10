Ny musik: Remixbonanza och instagramchallenge

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Remixbonanza, Instagramchallange och några intressanta internationella släpp i veckans krönika. Kanye West skiter jag däremot i.

På något sätt har jag ju redan utlovat det. Henok Achido kommer att prisas för sin platta ”Bror Utan Sol (Bland Rök och Stearin)”. Naturligtvis är det glädjande att Kristianstadsbladet är först med att inse det. Förra helgen fick den Kristianstadsbördiga rapparen Kristianstadsbladets kultur- och nöjespris med en vidhängande check på 25 000.

Den senaste månaden har kanske inte bjudit på något av 2019 års stora svenska hip hopalbum, men det har kommit en lång rad med ny musik. Cherrie drog igång sin challenge kring låten ”Mazza” och olika tolkningar har vällt in på Instagram. Timbuktu har med den fina Christian Falk-hyllningen ”Falken” dragit igång en remixbonanza där alla från Collén, Bella Boo och Axel Boman hittills deltagit.

Noterar vidare bland annat två nya låtar med Linda Pira samt släpp med K27, Herbert Munkhammar, Moncho, Naod, Abidaz. För att nämna några. Jag gillar själv speciellt ”Sönder” med Mattiz.

Tittar jag på vad som jag vill lyfta fram bland ny musik den senaste tiden spanar jag denna gången utomlands. För det har kommit en hel del under de senaste fyra veckorna.

Alldeles i slutet av förra månaden släppte Young M.A sitt debutalbum. Klart väl värt att kolla in även om jag personligen inte blev slagen till marken. Däremot gillar jag Robert Glaspers ”Fuck YO Feelings”, Kash Dolls ”Stacked” och ”Statue of Limitations” (visserligen bara sex låtar) med Smoke DZA & Benny The Butcher. Lite mer kluven till Wales ”Woo… That’s Crazy” och tyvärr är väl Lil’ Kims återkomst ”9” inte någon höjdare. Bläddrar snabbt förbi.