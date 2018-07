Ny scen under Way Out West

Foto: Christine Olsson/TT Musikfestivalen Way Out West kommer att få en ny Stay Out West-scen, meddelar arrangören i ett pressmeddelande. Festivalen, som äger rum mellan den 9 och 11 augusti i parken Slottsskogen i Göteborg, har även ett klubbsegment, Stay Out West. Där uppträder artister på olika uteställen runt om i Göteborg. Nu står det klart att Dungen inte bara kommer vara platsen för dansmusik i Slottsskogen, utan att den även får en egen scen under namnet Dunge(o)n på Bananpiren. Dunge(o)n kommer att gästas av bland annat Studio Barnhus A/V, Daniel Avery och Suicideyear. De senaste bokningarna innebär även att dansmusiksfalangen av festivalen är färdigbokad. ERBJUDANDE Fri tillgång till allt på kristianstadsbladet.se. Endast 1 krona första månaden.