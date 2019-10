Nykter, bra rockmusik

Foto: Pressbild

Efter två album med drömsk shoegazer-pop från New York-bandet Diiv kommer baksmällan. Bandets sångare och låtskrivare Zachary Cole Smith har vistats på behandlingshem för sitt drogmissbruk och nya skivan handlar om livet som nykter.

”They gave us wings to fly, but then they took away the sky”, sjunger han över en storm av distade gitarrer. På förra skivan gav ljudmattorna en känsla av att sväva fritt i rymden, men här ekar de i stället av vemod och ångest.

Men kärleken till hjältarna från nittiotalet har han kvar. Smith mummelsjunger fortfarande som Ride och de svajande ljudväggarna byggs efter My Bloody Valentines 30 år gamla ritningar. Diiv använder dock mer muskler än tidigare. Låtarna är tyngre och smutsigare, ibland maniskt riffande.

Ännu ett bevis för att droger, och att lägga av med dem, ger bra rockmusik.