Odynamisk duo i tom spinoff

Det blir färre biljakter och fler knogmackor när det omaka paret Hobbs och Shaw från "Fast and the furious" får sin egen rulle.

"Fast and the furious"-serien började med en meningslös actionfilm om illegal gaturacing och utvecklades med kupper och spionuppdrag. Snart blev serien ganska obegriplig på grund av en komplicerad och hoppig tidslinje och har konsekvent blivit dummare för varje film, men också roligare. Limmet som har hållit ihop allt är det klyschiga snacket om "familj" och biljakter som totalt ignorerar fysikens lagar. Ett vattentätt koncept som lika gärna skulle kunna utspela sig i rymden (vilket det faktiskt spekulerats kring inför kommande uppföljare).

"Hobbs & Shaw" har nu tagit det fartälskande gängets två största egon, den federala agenten Hobbs (Dwayne Johnson) och den före detta legoknekten Shaw (Jason Statham) och kastat in dem i en tröttsam kukmätartävling på två timmar. Skurken Brixton Lore (Idris Elba) jobbar för en biotekniksekt som förvandlat honom till en ostoppbar blandning mellan människa och maskin. Hobbs skämt om att de slåss mot "en terminator" ligger väl nära sanningen, då Brixton har samma typ av display innanför ögonen som robotarna från nämnda filmserie.

"Hobbs & Shaw" orkar inte vara originell, det märks också på skurkarnas onda plan som påminner om alla skurkplaner i alla andra actionfilmer. Med andra ord: utplåna mänskligheten för att "rädda den" undan sin egen destruktivitet. Som Thanos i "Avengers", men inte lika spännande.

Den odynamiska duon får hjälp av Shaws syster Hattie (Vanessa Kirby), som också visar sig vara en superspion av rang, och med lika mycket MMA-träning som sin brorsa. Med undantag för en biljakt i London med ett slags transformers-motorcykel frossar "Hobbs & Shaw" mer i slagsmål än bränt gummi. Tyvärr inte alls med samma nivå av kreativitet vi har vant oss vid, och Hobbs och Shaws machognabbande blir också rätt snabbt tjatigt.

Skönt nog bevarar filmen en tradition från "Fast and the furious"-serien: Att alla kan prata med varandra utan radiosändare under intensiva biljakter, trots explosioner och att de kör olika bilar långt från varandra.