Om livet och förgängligheten

Foto: Mark Humphrey

Det handlar om döden. Förgängligheten. Men, som vanligt, mest om livet mitt i vardagen. John Prine är tillbaka.

"When I get to heaven”, sjunger John Prine, ”I‘m gonna take that wristwatch off my arm”.

Vem behöver en klocka när tiden inte längre betyder någonting?

Det är så med John Prine, brevbäraren från Chicago som flyttade till Nashville och blev folk- & countrykulturens mer lågmälda svar på Dylan. Han avväpnar och finns – till och med när han sjunger om det stora okända – alltid mitt i livet. Mitt i romantiken & dramatiken. Mitt i vardagen. Fläskkotletter och gamla tvättmaskiner blir vacker poesi i en sång om den gränslösa kärleken (”Boundless love”).

”The Tree of Forgiveness” (en nattklubb Prine tänker öppna ovan molnen, visar det sig) blir oundvikligen ett öppet samtal om förgänglighet. Om det som blivit ålderns höst. I en intervju med The Tennessean säger Prine: ”Vid 71 ... man ser lite sämre, hör lite sämre. Vet inte längre vad man ska skriva om. Så, kanske har det blivit dags att skriva om sig själv.”

Prine har kämpat mot sjukdom och repat sig. Han checkade in på hotell, skrev några låtar och åkte sedan till Nashvillestudion som är hemma för Dave Cobb – den nya generationens guru. Dan Auerbach (Black Keys) skrev några rader. Jason Isbell, Amanda Shires & Brandi Carlile hälsade på. Prine & hans lärjungar. Den gamle & låtarna. Berättelserna om kärleken, livet, döden. Tillbakablickarna & nuet.

Ur detta kom ett nytt album, 13 år efter Prines senaste (”Fair & Square). Kanske hans bästa sedan ”The Missing Years” (1991). Märkvärdigt, och ändå hur självklart som helst.