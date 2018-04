Oscar Zia börjar komma ur identitetskrisen

Fakta

Oscar Zia född 1996, är artist och radiopratare. Han slog igenom 2012 i TV4-programmet "X factor".

Han har tävlat i Melodifestivalen tre gånger, senast 2016 med låten "Human", där han hamnade på en andraplats efter Frans och hans "If I were sorry".

2013 medverkade han i "Let's dance" och slutade även där på en andraplats, efter att ha besegrats av Markoolio i finalen.

Oscar Zia släppte sitt första album "I don't know how to dance" 2014.

2016 blev han utsedd till "årets homo" på QX-galan.