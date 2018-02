Patriotiskt – och visionärt utblickande

Foto: Jack English

Och vinnaren är: Gary Oldman. Det är bara att slå fast att i den mycket jämna tävlingen bästa manliga tolkning av Winston Churchill så kan de övriga gå och sätta sig igen.

Vänta, ännu en film om Churchill? Så här i Brexit-tider. Vad betyder det egentligen? För när nu Joe Wright ("Stolthet & fördom", "Försoning") tar sig an historien om den brittiske ikonen kan man, om man har varit flitigt, ha hunnit se Brian Cox ("Churchill) och John Lithgow ("The crown") i rollen samt hört ett par av den vältalige premiärministerns berömda radiosändningar (inte minst det fortfarande härligt rysningsframkallande "we shall fight on the beaches"-talet) återges i "Dunkirk" och "Their finest hour".

I "Darkest hour" skildras de nerviga och omstörtande dagarna i maj 1940 som ledde till att Churchill blev premiärminister och gjorde den helomvändning i politiken som innebar att ett eventuellt fredsavtal med Tyskland hamnade i papperskorgen. Churchill var inte en given kandidat till jobbet, de flesta i parlamentet var emot honom, kungen likaså.

Men Churchill gav sig inte och fattade (inspirerad av det brittiska folket självt, minsann) under de här dygnen många svåra beslut. Churchill är superbt spelad av en näst intill oigenkännlig och nästan sprallig Gary Oldman, som gör en lustfylld och smågalen person av kött, blod och whisky av sin rollfigur, stiligt flankerad av den strama hustrun Clemmie, perfekt rollsatt med Kristin Scott Thompson.

Foto: Jack English

Även Joe Wright visar sin yrkesskicklighet som tillverkare av snygga scener, den nyvalde ledarens isolering understryks noga och speglas dessutom av situationen för de återstående brittiska styrkorna i Dunkerque, som under dessa dagar tappert – och ensamt – kämpade emot tyskarna.

Andra världskriget är ju ständigt aktuellt i filmens värld men det är onekligen intressant att fundera över varför den här Churchill-vurmen är så stark just nu, i vår komplexa Brexit-tid.

För även om denne legendars primära syfte var att skydda den egna ön från angrepp så påpekar Churchill också vikten av att kämpa emot fascism till varje pris och att ta ansvar för sina allierade. Intressant nog lyckas Joe Wright göra en film som både känns patriotisk och visionärt utblickande på samma gång.