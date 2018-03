Penn har tappat gnistan för skådespelande

Foto: Rich Fury

Skådespelaren Sean Penn har tappat gnistan för skådespeleri avslöjar han i en intervju med CBS.

Penn säger att han fortfarande tycker att det kan vara fantastiskt att arbeta med bra skådespelare, duktiga regissörer eller bra manus:

– Men jag är inte förälskad i det längre.

Skådespelaren har snart verkat 40 år i branschen, men lusten till yrket har varit borta ett tag berättar Sean Penn för CBS.

I stället har stjärnan fastnat för ett annat kreativt uttryckt, nämligen skrivande. Inom en snar framtid släpps Sean Penns debutnovell "Bob Honey who just do stuff".

På söndag den 25 mars sänds hela intervjun med Sean Penn i CBS program "Sunday morning".