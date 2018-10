Personlig klassresa

Foto: Petra Hellberg

Leif Andrée har (tillsammans med Kristianstadsdramatikern Lucas Svensson) satt ihop en högst personlig föreställning, som också blir en klassresa genom ett krackelerande folkhem. ”Leif” – Kristianstads Teater den 30/10.

Indie & garage

Foto: Lasse Ottosson

Countrycroonern Daniel Romano är tillbaka, den här gången med indieorienterade Ancient Shapes. Samma kväll, på samma scen: Hemmafavoriterna The Dahmers som fortsätter att erövra med sin garage- och skräckrock. Kulturkvarteret den 4/11.

Storsäljande folkrock

Foto: Thirty Tigers via AP

En passning till alla som går igång på Mumford & Sons: Trampled By Turtles från Duluth, Minnesota gjorde i våras comeback med ”Life is Good on the Open Road”, och är nu tillbaka som storsäljare hemma i Amerika. Kulturkvarteret den 10/11.

På bio

Foto: Matt Slocum

Sasha Baron Cohen hoppade av, Rami Malek klev in. En ovanligt turbulent resa är, äntligen, över. Den 31 oktober går Queen-hyllningen ”Bohemian Rhapsody” upp på svenska biografer.