Pop utan sömmar

Foto: Chris Pizzello

Folktronica, art pop, syntpop, barockpop, dream pop... När Natasha Khan introducerade sig som artist i mitten av 2000-talet famlade recensenterna efter lämpliga kategoriseringar.

Men frågan är om man måste krångla till det så. Som Bat for Lashes rör sig Khan sömlöst inom det gigantiska popområdet, lånar från historien – gärna från 80-talet – hämtar influenser från familjens rötter i Pakistan och, som på nya plattan, från den iranska vampyrfilmen "A girl walks home alone at night".

Filmens värld har alltid varit den största inspirationskällan för Khan. Och på "Lost girls" går hon loss helt och fullt i filmiska fantasier som bland annat omfattar ett mordiskt gäng kvinnliga motorcykelvampyrer som drar runt LA på jakt efter sina offer.

Bat for Lashes femte studioalbum är betydligt lättsammare än föregångaren "The bride". Det märks att Khan, som flyttat till Los Angeles och efter tio år släppts fri från sitt kontrakt med skivjätten EMI, är på en bra plats konstnärligt. Att skivan i princip saknar hitlåtar kan man nästan köpa när humöret är så här på topp.