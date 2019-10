Foto: Jonas Ekströmer/TT

I filmen "Yesterday" är plötsligt även Oasis raderade ur musikhistorien, eftersom The Beatles aldrig har existerat. Så känns förhållandet Joel Alme – Håkan Hellström. Den förstnämnde hade förmodligen inte låtit som han gör utan Hellströmskt inflytande. Ibland blir det nästan kusligt likt, något som kanske inte är så konstigt då Mattias Glavå även är producenten bakom Hellströms första alster. "Dom vet ingenting om oss" låter som 2019 års version av "Tro och tvivel".

Med det sagt så har Hellström själv lånat friskt från andra och Joel Alme står ändå som artist helt på egna ben. Just den här gången har han ena benet i en northern soul-tradition och det märks inte minst i "Fri som du", där introt är tydligt lånat från Jackie Wilsons "Higher and higher". Singeln "Så kanske vinden" har det vackraste gitarrplocket jag hört under 2010-talet och titellåten "Kronan" är en hyllning till ett sunkhak där Totta Näslunds porträtt pryder väggen.

Albumet tog fem år att åstadkomma men är så proppat med livsglädje att det känns väl värt att ha väntat på.