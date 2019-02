Reklamkritiken växer mot Oscarsgalan

Foto: Joel C Ryan

Foto: Willy Sanjuan

Oscarsgalan får skarp kritik från celebert håll efter beslutet att lägga prisutdelningen i fyra kategorier under en reklampaus. Flera stjärnregissörer och skådespelare har nu skrivit under ett öppet brev till Oscarsakademin.

Regissörerna Spike Lee, Quentin Tarantino och Martin Scorsese har tillsammans med över 90 andra filmskapare, filmfotografer och regissörer skrivit ett öppet brev där de kritiserar Oscarsgalan. Anledningen är Oscarsakademins beslut att inte direktsända prisutdelningen i fyra kategorier: bästa foto, bästa klippning, bästa smink och bästa kortfilm.

Utdelningen av dessa priser sker i stället under en reklampaus och sänds senare i en nedklippt version.

"Att ge dessa för filmkonsten väsentliga hantverk lägre status vid den 91:a Oscarsgalan är inget annat än en förolämpning mot dem av oss som har vigt sina liv och sin passion åt dessa yrken”, står det i brevet som publicerades i Variety.

Under torsdagen har fler hyllade regissörer och skådespelare valt att skriva under, bland andra Alfonso Cuaron, Christopher Nolan, Guillermo del Toro, George Clooney, Brad Pitt, Robert De Niro, Elizabeth Banks och Peter Dinklage, skriver Hollywood reporter. Även den svenske filmfotografen Linus Sandgren och den nederländsk-svenska filmfotografen Hoyte van Hoytema har skrivit under.

Oscarsakademin har i sin tur försökt gjuta olja på vågorna genom att skicka ett mejl till sina medlemmar, skriver Variety. Akademins ledning försäkrar att inga vinnare kommer att presenteras på ett sätt som nedvärderar deras insatser.

Förändringen påverkar även svensken Göran Lundström som är nominerad för bästa smink i filmen "Gräns". Men han verkar ta det hela med ro.

– Jag är inte där för att sändas i tv, för mig är det ointressant. Det spelar ingen roll, och de stänger ju inte av kamerorna. Materialet kommer att finnas kvar, har Lundström tidigare sagt till TT.

Oscarsgalan äger rum den 24 februari på Dolby Theatre i Los Angeles.