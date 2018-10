Foto: Pressbild

Det har gått fem år sedan Phosphorescent blev något av ett indiehushållsnamn tack vare sitt sjätte studioalbum "Muchacho" i allmänhet och låten "Song for Zula", som bland annat First Aid Kit nämnt som en favorit, i synnerhet.

Nu är Matthew Houck, som Phosphorescent-mannen heter, tillbaka med album nummer sju. "C'est la vie" kanske inte innehåller någon ny "Song for Zula" (även om mäktiga singeln "C'est la vie no 2" kommer bra nära) men som helhet betraktat är det här ett ännu bättre album än "Muchacho".

Nästan rakt igenom serveras AOR-indierock som ger rysningar av välbehag. Kan man lyssna på "Christmas down under", nämnda "C'est la vie no 2" eller "Black moon silver" utan att få gåshud har man troligtvis inte några känslor.