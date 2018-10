Så stark i internettider

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Loosegoats-mannen Christian Kjellvander har kanske inte gjort så jättemycket väsen av sig på senare år. Det mest mediala som hänt var väl när The National plankade hans "The rough and rynge"-omslag till "Sleep well beast" häromåret.

På nya "Wild hxmans" hämnas Kjellvander så smått genom att sno några melodislingor från The Nationals "Start a war" till albumets centrala spår – det nästan tio minuter långa eposet "Curtain maker".

Det här är troligtvis Kjellvanders bästa album hittills, enormt välspelat och med ett djup i såväl texter som arrangemang. Utöver "Curtain maker" märks höjdpunkter som "Stiegga", "Love xomes" och "Faux Guernica".

Visst, här finns inte några "Her, the city, et al"-hits och överlag är det en skiva som passar väldigt dåligt i internetåldern. Men det är just det som gör "Wild hxmans" så oerhört bra.