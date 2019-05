Seegers själ och hjärta

Foto: NORA LOREK / TT

Askungemannen, du vet. Han som sov under broarna i Nashville. Som spelade på gatorna för småslantar och hängde vid soppköken för att inte gå under av hunger. Och du minns hur allt förändrades när Magnus Carlson och Jill Johnson drabbades av ”Going down to the river”. En saga, nästan overkligt vacker. Men inte färdigberättad.

Doug Seegers for till Los Angeles för ett möte med Joe Henry, producenten vars arbete alltid bär mästarens märke – och här landar: ”A story I got to tell”. Utan tvekan Seegers största stund, fylld av berättelser från skuggsidan. Samtidigt en vädjan om hjärta.

Sitt eget sliter Seegers bildligt talat ur bröstkorgen.

”Six feet under”, ”White lines”, ”Angel from a broken home”, ”Give it away”. Spår av mörker och ljus. Längtan och hopp.

Country med – massor av – soul. Och längst fram i mixen: Rösten.

Emmylou Harris säger: ”Den här mannen har levt sångerna. Inte i fantasin, utan varje lång dag under många år. Nu står han framför dig, redo att vittna. Lyssna och tro.”