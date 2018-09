Seinabo Sey gör låtar utan Disneyslut

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Efter några tuffa år är Seinabo Seys efterlängtade album "I'm a dream" här. Den här gången har hon tagit bort metaforerna för att kunna skriva rakare och ärligare texter. ”Jag ville utmana mig själv”, säger hon.

Vid en pool i Senegal såddes de första kornen till låten "Breath". Seinabo Sey var på en av få ensamsemestrar i sitt liv, och reflekterade över varför hon kände sig så hemma i landet – trots att hon inte kände någon.

Funderingarna gick över till en skrivövning och det färdiga resultatet inleds: "I love it here 'cause I don't have to explain to them, why I'm beautiful, 'cause I am beautiful."

Det var med den låten hon kom fram till var hon skulle lägga ärlighetsnivån.

– Jag bestämde mig för att sluta använda så mycket metaforer eftersom att jag ville utmana mig själv att verkligen förstå hur jag känner. Även om jag ibland tycker att det är pinsamt eller trubbigt eller förenklat så har jag försökt att se värdet i det, säger hon.

2015 släppte Seinabo Sey det hyllade debutalbumet "Pretend", och därefter väntade ett intensivt turnéliv. Före genombrottet hade hon haft oändligt med tid till att vara kreativ, och behövde knappt slåss med några förväntningar. Annat var det efteråt.

Efter "Pretend" kastades hon rakt in i vardagen igen, gick runt i pyjamas, tvingades utforska begreppet "fritid" på nytt. Samtidigt sköljde den klassiska "andra albumet-pressen" över henne.

Två år av att först tappa bort sig själv för att sedan komma tillbaka behandlar hon i låten "Truth".

– Det tog ett tag att acceptera att kreativitet flödar. Det är inte att börja om, det är att fortsätta. Jag behöver inte komma på någon stor monumental idé som är den nya feta idén, utan det bästa sättet för mig att göra bra musik är att bara vara kreativ hela tiden, säger hon.

Att göra musikvideor blev ett sätt att få skapa utan prestationskrav. Den här gången valde hon att spela in i Gambia, på grund av den vackra naturen.

– Senast jag gjorde musikvideo var jag hemma, jag gjorde en grej av att visa Stockholm och svensk landsbygd eftersom att jag tyckte att det var intressant att visa personer som ser ut som jag i typiska svenska miljöer så gott det gick. Nu kände jag bara att Gambia var en del av mig jag inte hade visat tidigare, det lever lika parallellt i mitt huvud, säger hon.

Hennes pappa Maudo Sey var en gambisk musiker, och i "Never get used to" behandlar Seinabo Sey sorgen efter att han gått bort.

– Jag tror att många människor har en romantisk bild av sorg, att den går över. Jag har förstått att ju mer jag accepterar att den inte går över, desto lättare blir det att leva med den. Det blev en låt utan ett Disneyslut, vilket jag har försökt göra mer av. Allt måste inte sluta så hoppfullt hela tiden, säger hon.

Albumet "I'm a dream" släpptes den 7 september.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Fakta Seinabo Sey om ... ...vad hennes föräldrar har betytt för hennes musikskapande: Det finns inga ekonomiska förutsättningar för att jag ska flumma runt och bli en konstnär, jag är en svart person i ett vitt land, jag har inte så mycket “going for me” egentligen. Ändå känner jag inte att någonting är omöjligt, jag känner mig över huvud taget inte begränsad av mig själv och det är för att mina föräldrar har befäst i mig att jag kan göra vad jag vill. Det tycker jag är den största gåvan jag har fått i livet. Visa mer...