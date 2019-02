Skarsgårdfilm prisas på Berlinfestivalen

Fakta

Guldbjörn bästa långfilm: "Synonyms" av Nadav Lapid

Silverbjörn juryns stora pris: "By the grace of God" av Francois Ozon

Silverbjörn bästa regi: Angela Shanelec för "I was at home, but"

Silverbjörn bästa kvinnliga skådespelare: Yong Mei för "So long, my son"

Silverbjörn bästa manliga skådespelare: Wang Jingchun för "So long, my son"

Silverbjörn juryns pris bästa kortfilm: "Blue Boy" av Manuel Abramovich

Silverbjörn enastående konstnärligt bidrag: filmfotografen Rasmus Videbæk för "Ut och stjäla hästar"

Silverbjörn bästa manus: Mauricio Barucci, Claudio Giovannesi och Roberto Saviano för "Piranhas"

Guldbjörn bästa kortfilm: "Umbra" av Florian Fischer och Johannes Krell

Årets hedersbjörn: Charlotte Rampling