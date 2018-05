Snyggt och tidsenligt

Foto: Jack Plunkett

Den amerikanske musikern Josh Tillmans alter ego Father John Misty återvänder med sin fjärde platta som soloartist – ett naket album på temat äktenskapsproblem.

Det Father John Misty rör vid tenderar att bli till guld. Så blir det också denna gång. Frågan är hur många procent som är Father John Misty, och hur många som är Josh Tillman på ”God's favorite customer", som har en betydligt mer blottläggande ton än tidigare album.

I stället för att skeva till det har Father John Misty satsat på "more is more". Här varvas fylliga refränger med trumpeter, körer och munspel – allt vilandes på klassisk indierock. Och även om plattans styrka är bitterljuva låtar om hjärtesorg, som titelspåret och ”Disappointing diamonds are the rarest of them all”, finns här även lättsammare poppärlor som ”Mr Tillman”.

Men nej, ”God's favorite customer” är inte nydanande. Däremot är den snygg och tidsenlig. Det som skulle gränsa farligt nära känslosås i andras händer, kommer Father John Misty undan med – ännu en gång.