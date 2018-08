Sprillans nytt, och lånat

Foto: Pressbild

På Candi Statons trettionde (!) album går den 78-åriga sångerskan tillbaka till sina rötter med djup southern soul i funkförklädnad. Candi Staton började som liten turnera i amerikanska söderns gospelkyrkor och fick under 60- och 70-talet titeln "First lady of southern soul". Hon är numera mer populär i Europa än i USA, inte minst sedan 80-talshiten "You got the love" slog stort på den här sidan Atlanten.

På "Unstoppable" tolkar hon bland andra Patti Smith i bästa spåret "People have the power" och river av Nick Lowes "Peace, love and understanding". Sex av låtarna på skivan är sprillans nya, där Staton själv står som minst medförfattare. Men det lyfter inte riktigt. När nästan alla låtar på skivan går i samma takt glider låtarna in i varandra, även om rösten imponerande nog fortfarande håller samma kvalitet som förr.

Kompet är tajt, de funkiga beatsen finns där, men det blir tyvärr inte särskilt intressant.