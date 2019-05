Stilig mordorgie utan innehåll

Foto: Niko Tavernise

Keanu Reeves är tillbaka som yrkesmördaren John Wick, nu med ett högt pris på sitt huvud. Det är snyggt och actionintensivt, men tomt på verkligt innehåll.

När Keanu Reeves nyligen medverkade i en engelsk pratshow berättade han om ögonblicket som fick honom att vilja återvända till rollen som John Wick i en tredje film. Regissören Chad Stahelski målade upp en bild av lönnmördaren, som vanligt klädd i svart kostym och slips, stående på en sanddyn mitt i Saharaöknen – och Reeves var med på tåget.

Det är symptomatiskt att skådespelarens bevekelsegrunder bygger på estetik snarare än psykologi. John Wick-sagan, som tog sin början 2014, har alltid handlat mer om stil än substans, och del tre är inget undantag. Det är en rasande stilig film, där spelplatserna växlar från de mjuka, röda sanddynerna till futuristiska glaskuber som exploderar i miljoner glittrande kristaller när kroppar kastas genom dem.

Hela trilogin utspelas under någon vecka i John Wicks liv, när han tvingas ut ur pensionen med fruga och vovve, och tillbaka in under mordbeställaren Höga Bordets rigida regler. Film tre tar vid i samma stund som film två slutade: John har bannlysts och fått ett pris på sitt huvud. Han linkar genom New York med stadens alla lönnmördare i hälarna. Eller som en kollega uttrycker det: ”oddsen är ganska jämna”.

För John Wick är bäst i branschen, och mycket svår att döda. Det märks inte minst när han konfronteras av en rysk jätte på New Yorks stadsbibliotek, och dödar honom på snillrikt vis med en antik lunta. Och det är bara början på en lång rad fiffiga mordmetoder.

I pauserna mellan de oändligt långa actionscenerna levereras några kalorifattiga smulor om John Wicks bakgrund. Anjelica Huston och Halle Berry glimtar till som gestalter ur det förflutna, men aldrig som något annat än övergångar till nästa våldskoreografi.

Men kanske är det just bristen på innehåll som har gjort filmerna om John Wick så omåttligt populära. Här finns inga samtidskommentarer eller komplicerade omvärldsanalyser, ingen ideologi eller uppgörelse med barndomstrauman. John Wick slåss inte för rättvisa eller frihet eller Den Lilla Människan. Han slåss för en bil, en hund och rätten att sorgset betrakta fotografier på sin döda fru. Det blir en skön paus för den som är trött på vår komplicerade tid. En sak är i alla fall säker: Keanu Reeves träiga skådespeleri har aldrig varit mer ändamålsenligt.