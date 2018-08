Stjärntätt på röda mattan i Venedig

Foto: Matt Sayles

Ryan Gosling, Claire Foy, Emma Stone, Lady Gaga, Tilda Swinton, Joaquin Phoenix, Vince Vaughn, Willem Dafoe, Natalie Portman – samt den Oscarsbelönade svenske filmfotografen Linus Sandgren. Det kommer att bli trångt på röda mattan vid årets filmfestival i Venedig.

Än en gång befäster världens äldsta filmfestival att det är här som den amerikanska filmindustrin numera lanserar sina Oscarsfilmer. I år återfinns här bland annat ”La la land”-regissören Damien Chazelles ”First man”, Bradley Coopers ”A star is born” med honom själv och Lady Gaga i huvudrollerna, Luca Guadagninos ”Suspiria” med Tilda Swinton och Dakota Johnson, Yorgos Lanthimos ”The favourite” med Rachel Weisz, Emma Stone och Olivia Colman samt Julian Schnabels ”At eternity's door” med Willem Dafoe.

Foto: Chris Pizzello

Tidigare i år blev det som bekant bråk mellan Netflix och Cannesfestivalen, vilket ledde till att inga Netflixfilmer visades där. Förhållandet mellan strömningstjänsten och Venedigfestivalen är betydligt mer avspänt – i år visar man Paul Greengrass ”22 July” (om Utøyamassakern), bröderna Coens ”The ballad of Buster Sruggs”, Alfonso Cuarons ”Roma” samt den restaurerade versionen av Orson Welles sista film, ”The other side of the wind”, och ”They'll love me when I'm dead”, en dokumentärfilm om Welles sista 15 år.

Dessutom visas de två första avsnitten av HBO:s serie baserad på Elena Ferrantes så kallade Neapelkvartetten. Totalt ska de fyra böckerna bli 32 tv-avsnitt.

Sverige har under många år haft stora framgångar i Venedig med filmer av bland andra Roy Andersson, Anna Odell, Pernilla August, Amanda Kernell och Jesper Ganslandt. I år kom ingen svensk spelfilm med, och detsamma gäller våra nordiska grannländer. Det närmaste vi kommer Norden är att Greengrass film är inspelad i Norge.

Årets Venedigfestival börjar nu på onsdag, den 29 augusti, och avslutas lördagen den 8 september.