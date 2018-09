Stor soulröst – men inte mycket som sticker ut

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Seinabo Sey – Sveriges bästa soulstämma? Tveklöst. Låtmaterialet på ”I'm a dream” håller tyvärr inte samma nivå

När Seinabo Sey förra veckan dök upp på festivalen Popaganda som gäst hos First Aid Kit och framförde singeln "Breathe" från nya albumet visste förtjusningen hos publiken inga gränser. Seinabo har tveklöst Sveriges bästa soulstämma och det enda man önskar är att hon hade ett starkare låtmaterial att jobba med.

"I'm a dream" är oerhört tajt producerad. Bakgrunderna, körerna och texterna är i princip flawless, men låtarna flyter in i varandra och hela skivan tuffar på i ett ganska makligt tempo som förmodligen kommer att passa in snyggt mellan programledarnas snabba replikskiften i P3. Men som helhet och lyssnad på i ett svep är det inte mycket som sticker ut på uppföljaren till debutalbumet "Pretend".

"Remember", en duett med brittiske soulsångaren Jacob Banks, är en av flera låtar som andas gospel men som bryter av från de övriga och känns som något Aretha Franklin hade kunnat sjunga i sin pappas baptistkyrka i Detroit. På tal om pappor så är spåret "Never get used to you" en hyllning till Seinabo Seys bortgånga pappa Maudo, med en pulserande bas och en text som krossar ens hjärta.