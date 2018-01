Sundströms 50-årskris blev jazzplatta

Foto: Claudio Bresciani/TT

Bo Sundström är dubbelt aktuellt i vår. Hans Bo Kaspers Orkester showar på Cirkus i Stockholm och samtidigt kommer ett nytt soloalbum med klassisk jazz. ”Det är lite schizofrent på något sätt”, säger han.

När Bo Sundström fyllde 50 för några år sedan började han fundera på vad han skulle göra med resten av sitt liv. Efter drygt två decennier i Bo Kaspers Orkester tänkte att det kanske var dags att skaffa något vid sidan om.

– Jag var vid en sån här brytpunkt. Det var kanske en 50-årskris på något vis. Vad ska jag göra nu? Ska jag göra det här andra halvan av livet också?

Bo Sundström funderade på allt från att börja sända radio till att göra "någon Strömstedt/Andersson Wij-pryl" med en egen show. I slutändan bestämde han sig för att söka nya musikaliska utmaningar och fördjupa sig i den amerikanska jazzen från 1950- och 1960-talen.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Han förälskade sig i melodierna och började samla på sig låtar som inte fanns i svenska versioner för att själv kunna skriva nya texter till dem i Beppe Wolgers anda.

– Det går inte att översätta rakt av för då skulle det låta Kalle Anka om det. Man tar med sig känslan. Sedan vill jag ju gärna att andra ska kunna sjunga låtarna så jag ville inte lägga för mycket tidsmarkörer, säger Bo Sundström.

Så förhoppningen är att dina översättningar ska leva vidare?

– Ja, absolut. Ta dem och slit dem med hälsan! Jag vill ju att om man sjunger en svensk version av "My foolish heart" eller "You don't know what love is" så sjunger man de här.

Bo Sundströms album med översatta jazzlåtar heter "Mitt dumma jag" och släpps den 26 januari. Skivan spelades in i Atlantisstudion i Stockholm med Dave Brubeck Quartets klassiker "Time out" som soundmässigt riktmärke.

– Det är inte för att det ska låta retro utan bara för att det ska låta bättre, säger Bo Sundström, som inte är något fan av hur skivor med moderna jazzsångare som Harry Connick Jr och Michael Bublé låter.

– Jag tycker inte att de låter spännande alls. Det säger mig ingenting.

Han säger att skivan nog "vänder sig mer till en Bo Kaspers-publik än till en inbiten jazzpublik". Men han är ändå glad att han gjorde den utan resten av bandet.

– Det är inte så att jag bestämmer över det här jazzbandet heller men det är lite lättare för mig att få igenom hur det ska låta.

Men det känns ändå som att det här hade kunnat vara ett Bo Kaspers-projekt.

– Ja, det är lite känsligt så klart gentemot de andra. Men när jag pratade om att jag kanske skulle börja spela jazz så var det ingen överentusiasm. Så jag kör själv på den här grejen.

Det är inte heller så att Bo Kaspers Orkester har gått sysslolösa. I höstas satte de upp succéshowen "Allt ljus på oss" på Rondo i Göteborg och i dagarna flyttades den till Cirkus i Stockholm.

När den har spelats klart senare i vår ger sig Bo Sundström ut på turné med sitt jazzband.

– Jag fortsätter att skriva också, vi kan ju inte bara spela 45 minuter så jag håller med fler översättningar. Då kan vi också göra en del två av den här plattan så småningom, säger han.