Taylor Swift extra allt

I en tid där allt fler artister väljer att släppa sina album i två delar för att uppnå maximal räckvidd gör Taylor Swift tvärtom och skickar ut 18 låtar på en gång.

Swifts sjunde album "Lover" är spretigt och varvar (väl många) kärleksförklaringar till hennes brittiske pojkvän Joe Alwyn med försök att pleasa fansens krav på att ta politisk ställning.

Mest tårframkallande blir det i countryballadsamarbetet med Dixie Chicks, "Soon you'll get better". Swift sjunger om sin mamma som har fått ett nytt cancerbesked och stämmorna i refrängen står i skarp kontrast till det "hårdare" tonfallet i exempelvis "The man", där hon slår tillbaka mot dem som hånat hennes kärleksliv.

Det är ett habilt album, som tar avstamp i hennes förra "Reputation", med "I forgot that you existed", en popdänga som säkert kan tänkas klättra på Billboardlistan. Fånigast blir Swift i "London boy", där hon försöker få in så många referenser som möjligt till den brittiska huvudstaden för att visa att hon har varit där. Däremot är "False god" med sin jazzdoftande saxofon en väg in på nya marker för Swift.