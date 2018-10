The Plan bryter tystnaden

Foto: Pressbild

Theodor Jensen och Mikael Furugärde är tillbaka i popvärlden. Men – har popvärlden lämnat The Plan?

Efter tolv års tystnad, där Theodor Jensen stått ensam kvar och sett sina bandmedlemmar försvinna en efter en, är The Plan tillbaka. Nu har Mikael Furugärde som var med och startade bandet också återvänt och det är som att de aldrig lämnat popvärlden. Men kanske har popvärlden lämnat dem.

Det är nämligen snyggt paketerat, med riktiga instrument (bland annat Stefan Sporsén, känd från Augustifamiljen, på blås) och lika deprimerande texter som då det begav sig. Men i en tid av sång som silats genom autotune, maskinskapade beats och elektroniska danshits känns det som att den indiepopvåg som bar Broder Daniel, The Plan och Bad Cash Quartet och gav dem vind i seglen kanske aldrig går att återuppväcka. Vilket förstås bara är att beklaga, då dagens musikkonsumenter missar något genuint.

Tredje spåret "I cry with you" är jämte "A confession" skivans vackraste. "Everything's dead" påminner musikaliskt om deras tidigare hits och har potential att bli en ny "Mon amour". När albumet sedan slutar i ett crescendo av galen joddling och man dessutom slängt in ett svenskt spår mitt i allt så känns det som att Jensen och Furugärde mest haft väldigt, väldigt kul när de fått spela tillsammans igen.