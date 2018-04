"The wire"-skapare gör ny tv-serie

Foto: Chris Pizzello

David Simon, skaparen av HBO-succén "The wire", är på gång med en ny tv-serie. "The dry run" handlar om amerikanska bataljoner som slogs i Spanien under spanska inbördeskriget i slutet av 1930-talet, skriver Variety.

Det är inte känt när serien, som än så länge är tänkt att sändas i sex stycken entimmesavsnitt, ska få premiär.

"The wire" sändes mellan 2002 och 2008 och är ett kriminaldrama som utspelar sig i Baltimore. I rollerna i serien, som i Sverige sändes i SVT, syntes Dominic West, Aidan Gillen och Frankie Faison.