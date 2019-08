Till Texas, med kärlek

Foto: Greg Ross/pressbild

”I tried hard to leave here, but never did could”

Rodney Crowell gjorde upp med Texas, för länge sedan. Men det fanns så mycket som stannade kvar och Crowell återvänder alltid, med kärlek i hjärtat.

Nya albumet, det första på egen etikett, är varudeklarerat. Rodney Crowell och hans vänner sjunger om det som varit, och det som är. Reser från gränslandet vid Rio Grande till barrskogarna i delstatens östra hörn.

”Diamonds & Dirt” (1988), ”The Houston Kid” (2001), ”Fate’s Right Hand” (2003) är några av Rodney Crowells största stunder, och dit når han inte med ”Texas”. Men, du får elva sånger av tidlös kvalitet – från melodiös blues och klassisk honky tonk, till varm tex mex och flanellrockvarianten av ZZ Top (med inspel av Billy Gibbons).

Starkast berör:

”The border”, om de omänskliga villkoren när du inte hamnar på rätt sida om murbygget i Trumps Amerika …

… och ”Brown & Root, Brown & Root”, där Steve Earle ger spoken word-introt till berättelsen om byggföretaget som skapade jobb och välfärd innan den multinationella oljejätten förändrade ägarbilden.