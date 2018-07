Torsjö levererade klassisk hiphop och 40-årsjubilerande rock

Lördagen på Torsjö live bjöd på energisk hiphop, en malmöitisk röst som var ”sjukt bra” och såklart de 40-årsjubilerande Wilmer X.

Foto: ARNE FORSELL

Hiphop är bäst live. Särskilt med en rutinerad artist som Petter med 20 år i rampljuset.

Tillsammans med ständiga side kicken Henrik Eye N' I Blomqvist får han igång publiken.Petter förenar den gamla hiphopskolan med nya spännande samarbeten i ett varierat och kul framträdande. Trots att många i publiken aldrig lyssnar på hiphop – särskilt inte live – smittar energin och spelglädjen av sig, även till de sittandes högre upp i backen.

Shirin är artisten alla pratar om. Malmöitiskt kaxig på ett skönt sätt. Sångerska och artist långt ut i lösnaglarna och fransförlängningarna. Hon blir bara nästan generad när en man får feeling och skriker: ”Sjukt bra röst du har”. Shirin ler och svarar med ett tack.

Foto: ARNE FORSELL

Och det är sant. Hon sjunger fantastiskt. Souligt och starkt, nyanserat och moget, med sweg och känsla. En skånsk Adele som gör låtar om hopplösa förhållanden och one night stands. Fredrik Andersson har producerat massivt och modernt. Hitvarning på förtätade balladen Cover your eyes och dansiga Together we are week. Om den inte spelas på klubbarna och toppar listorna är det något fel på lanseringen. Låten är redo för världen. Shirin har varit klar länge.

Så länge Mark och brorsan David Knopfler inte längre umgås, är det hopplöst att tro på en återförening. Det närmaste vi kommer är Dire Straits Experience. Saxofonisten Chris White och keyboardisten Alan Clark turnerade med Dire Straits i tio år. I Terence Reis - en mästerlig gitarrist speciellt på akustiskt gitarr – hittade de en röst förtrollande likt Mark Knoplers. Samma intonering, frasering och inte minst klang.

Bandet öppnar med ett symboliskt åskväder i Telegraph Road, ersätter en del av Knoplers gitarrsolon med saxofon, fortsätter med en mästerlig Romeo & Juliet och en storartad Private Investigator.

Foto: ARNE FORSELL

Wilmer X firar 40 år. En bedrift i sig. Framför en mäktig ljusshow spelar de fem männen från Malmö samma musik som en gång gjorde dem stora. Det sjuåriga uppehållet märks inte i musiken från skivor som Djungelliv och legendariska Pontiac till himmelen.

Rock’n’roll utan krusiduller, som Nisse säger.

Även i Torsjö sjunger publiken med i odödliga textrader som i valtider blir särskilt aktuella: ”För många munnar som säger samma sak. Öronen blöder av onödigt prat.” Legenderna levererar.

Femte Torsjö Live med alternerande scener ger bra flyt utan långdragen väntetid mellan akterna. Kringaktiviteterna och den tillkomna campingen är uppskattade.

Flytta ut Rock the Night-festivalen från Hässleholmsgården till Torsjö. Här får ni allt en bra festival ska erbjuda.

Till och med fint väder.

Musik Torsjö Live lördag Lillla Torsjö, lördag 30 juni. Medverkande: Uno Svenningsson, Petter, Shirin, Dire Straits Experience, Joanna Åström och Wilmer X. Visa mer...

