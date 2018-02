Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Tove Styrkes nya album har fått ett släppdatum – den 4 maj kommer "Sway", skriver skivbolaget i ett pressmeddelande. Den föregås av singeln "Changes my mind" som släpptes i fredags.

Styrke, som nyligen belönades på P3 Guld-galan i kategorin årets pop, slog igenom i "Idol" 2009 och släppte debutalbumet året därpå. 2015 gjorde hon comeback med skivan "Kiddo" och släppte hiten "Say my name" i fjol.