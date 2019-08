Tre filmer kan bli Sveriges Oscarsbidrag

Foto: Triart

Svenska Filminstitutet väljer i år att i ett första steg nominera tre filmer till Sveriges Oscarsbidrag. Filmerna är "Aniara", "Quick" och "And then we danced".

Vanligen presenteras så här års vilken film som blir Sveriges Oscarsbidrag, men i år väljer Svenska Filminstitutet att i ett första steg nominera tre filmer.

I ett pressmeddelande förklarar de att syftet är att belysa bredden och kvalitén som finns bland de filmer som görs i Sverige.

"Att vi först nominerar tre filmer gör att vi kan sätta fokus på fler av våra fantastiska filmer och tillsammans sätta dem i ett större sammanhang", säger Steffen Andersen-Møller, chef för utlandsenheten på Svenska Filminstitutet och ordförande för Oscarskommittén, i ett pressmeddelande.

De tre svenska filmerna som nomineras är "Aniara", "Quick" och "And then we danced".

Det existentiella rymdeposet "Aniara" är baserad på boken med samma namn av Nobelpristagaren i litteratur Harry Martinson. Filmen är regisserad av Pella Kågerman och Hugo Lilja och hade världspremiär på filmfestivalen i Toronto 2018 och visades tidigare i år på Göteborgs filmfestival.

Mikael Håfströms "Quick" följer historien om rättskandalen kring Sture Bergwall, även känd som Thomas Quick. David Dencik gör titelrollen och Jonas Karlsson spelar journalisten Hannes Råstam. I övriga roller syns bland annat Suzanne Reuter och Alba August.

Den svensk-georgiska produktionen "And then we danced" är regisserad av Levan Akin och skildrar Georgiens homofoba dansvärld med den unga dansaren Merab, spelad av Levan Gelbakhiani, i centrum. Filmen har hyllats i Cannes och blev trefaldigt belönad, bland annat juryns stora pris, på filmfestivalen i Odessa.

Vilken av dessa tre filmer som blir Sveriges slutgiltiga Oscarsbidrag kommer att presenteras på Malmö Filmdagar den 28 augusti.