Utan melodier att minnas

Foto: Berenice Bautista

I början av 00-talet stod Interpol i centrum av postpunkrenässansen – New York-bandet var en av genrens absolut främsta företrädare och debutalbumet "Turn on the bright lights" räknas i dag som en modern klassiker.

Sedan dog postpunken igen, men tyvärr var det inte någon som berättade det för Interpol. De har fortsatt att harva och det hade väl varit okej om de inte hade tappat förmågan att skriva minnesvärda melodier någonstans runt 2004.

"Marauder" är inte sämre än de senaste plattorna, den självbetitlade från 2010 och "El Pintor" från 2014, men precis lika meningslös.